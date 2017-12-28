В начале января Гавриша вызовут "на ковер" в аграрный комитет

Политик добавил, что произойдет это в январе, вероятно, на первой пленарной неделе.

"Сначала он должен отчитаться в аграрном комитете, а затем уже в ВР. Время точно не определено, но, я думаю, что это будет где-то на первой пленарной неделе, в январе. Во-вторых, там также стоит вопрос и по голове академии. И вообще , сейчас мы планируем себе на каждый комитет приглашать руководителей госпредприятий, потому что, честно говоря, они расслабились... ", - сказал он.

Вадатурский уточнил, что спросят с Гавриша и за китайский кредит.

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"Очень много коррупции в государственных предприятиях, в том числе и в аграрном комплексе. У нас где-то 600 таких предприятий. Конечно, не все они работают, но есть такие, которые оперируют очень большими цифрами, и никто ими не занимался", - добавил нардеп .

Напомним, в 2012 году ГПЗКУ под госгарантии получила от Китая кредит в размере 1,5 млрд долл. Однако, пока украинская сторона не выполняет своих обязательств перед кредитором в том числе и по обслуживанию кредита.

Более того, в ГПЗКУ начались процессы отчуждения активов (в пользу обанкротившейся ГАК "Хлеб Украины"), что смутило китайских партнеров.

В частности, по данным СМИ, в КНР заподозрили попытку действующего менеджмента корпорации избежать уплаты средств по кредиту именно путем вывода из-под управления ГПЗКУ работающих активов. По этому вопросу правительственная делегация Китая в начале декабря посетила Украину и провела ряд встреч с высшим руководством нашего государства.

Однако, впоследствии, стало известно об аресте средств на счетах ГПЗКУ, инициированный китайской стороной.