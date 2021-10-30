На початку листопада повернуться дощі - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Уже у перші дні листопада в Україні очікується дощова погода, після сонячних днів цього тижня. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі дві доби, 30 жовтня - 1 листопада, без опадів, завтра вночі та вранці на більшій частині території України місцями тумани, 2 листопада у більшості областей невеликі дощі.
Температура вночі 0-7° тепла, найближчої ночі на сході країни 1-6° морозу; вдень 8-14° тепла, 2 листопада на півдні країни місцями 15-17°.
Додамо
На Київщині завтра без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-4° тепла, вдень 10-13°.