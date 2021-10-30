На початку листопада повернуться дощі - синоптики

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі дві доби, 30 жовтня - 1 листопада, без опадів, завтра вночі та вранці на більшій частині території України місцями тумани, 2 листопада у більшості областей невеликі дощі.

Температура вночі 0-7° тепла, найближчої ночі на сході країни 1-6° морозу; вдень 8-14° тепла, 2 листопада на півдні країни місцями 15-17°.

Додамо

На Київщині завтра без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-4° тепла, вдень 10-13°.