В начале ноября вернутся дожди - синоптики

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, в ближайшие двое суток, 30 октября - 1 ноября, без осадков, завтра ночью и утром на большей части территории Украины местами туман, 2 ноября в большинстве областей небольшие дожди.

Температура ночью 0-7° тепла, в ближайшую ночь на востоке страны 1-6° мороза; днем 8-14° тепла, 2 ноября на юге страны местами 15-17°.

Добавим

В Киевской области завтра без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 1-4° тепла, днем 10-13°.