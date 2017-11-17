На побудову меморіальних комплексів в Україні виділено близько 300 млн грн

"Поки що, в попередньому читанні, закладено 300 млн гривень (на побудову меморіальних комплексів – ред.), тобто це ті об’єкти, які стосуються Бабиного Яру, ті об’єкти, які стосуються другої черги жертв голодомору, об’єкти, які стосуються побудови можливо аналогічного конкурсу або ж схожого проекту меморіалу борцям за незалежність, воїнів АТО, які загинули", - зазначив Є.Міщук.

Він додав, що також частина цих коштів піде на завершення всього процесу по меморіалу героїв Небесної Сотні та Музею революції гідності.

Нагадаємо, на організацію проведення конкурсу побудови "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності" було витрачено вже 2,5 млн гривень.