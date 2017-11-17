На строительство мемориальных комплексов в Украине выделено около 300 млн грн

"Пока, в предварительном чтении, заложено 300 млн гривен (на построение мемориальных комплексов - ред.), то есть это те объекты, относящиеся к Бабьему Яру, те объекты, относящиеся к второй очереди жертв голодомора, объекты, касающихся построения возможно аналогичного конкурса или похожего проекта мемориала борцам за независимость, воинов АТО, которые погибли", - отметил Е.Мищук.

Он добавил, что также часть этих средств пойдет на завершение всего процесса по мемориалу героев Небесной Сотни и Музея революции достоинства.

Напомним, на организацию проведения конкурса построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" было потрачено уже 2,5 млн гривен.