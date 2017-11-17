На строительство мемориальных комплексов в Украине выделено около 300 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В предварительном чтении, на следующий год, в бюджет заложено 300 млн гривен на строительство мемориальных комплексов. Об этом сегодня во время брифинга на тему "Состояние проведения Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" заявил министр культуры Украины Евгений Мищук, передает УНН.
"Пока, в предварительном чтении, заложено 300 млн гривен (на построение мемориальных комплексов - ред.), то есть это те объекты, относящиеся к Бабьему Яру, те объекты, относящиеся к второй очереди жертв голодомора, объекты, касающихся построения возможно аналогичного конкурса или похожего проекта мемориала борцам за независимость, воинов АТО, которые погибли", - отметил Е.Мищук.
Он добавил, что также часть этих средств пойдет на завершение всего процесса по мемориалу героев Небесной Сотни и Музея революции достоинства.
Напомним, на организацию проведения конкурса построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" было потрачено уже 2,5 млн гривен.