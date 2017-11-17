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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17951 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34843 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 45783 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 51255 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46523 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 91996 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99622 просмотра

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На строительство мемориальных комплексов в Украине выделено около 300 млн грн

На строительство мемориальных комплексов в Украине выделено около 300 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В предварительном чтении, на следующий год, в бюджет заложено 300 млн гривен на строительство мемориальных комплексов. Об этом сегодня во время брифинга на тему "Состояние проведения Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" заявил министр культуры Украины Евгений Мищук, передает УНН.

"Пока, в предварительном чтении, заложено 300 млн гривен (на построение мемориальных комплексов - ред.), то есть это те объекты, относящиеся к Бабьему Яру, те объекты, относящиеся к второй очереди жертв голодомора, объекты, касающихся построения возможно аналогичного конкурса или похожего проекта мемориала борцам за независимость, воинов АТО, которые погибли", - отметил Е.Мищук.

Он добавил, что также часть этих средств пойдет на завершение всего процесса по мемориалу героев Небесной Сотни и Музея революции достоинства.

Напомним, на организацию проведения конкурса построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" было потрачено уже 2,5 млн гривен.

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