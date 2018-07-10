На пляжі у Донецькій області загинула 5-річна дитина
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 10 липня. УНН. Поліція проводить перевірку за фактом загибелі 5-річної дівчинки в Донецькій області. Її тіло сьогодні водолази дістали з води. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"Трагедія сталася сьогодні близько 12:20. Виклик до поліції надійшов від адміністратора приватного пляжу. За його даними, на території зони відпочинку зникла 5-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.
Як було попередньо встановлено, родина разом з донькою приїхали на відпочинок в Лиманський район з міста Єнакієве. Деякий час дівчинка без нагляду дорослих сама перебувала біля озера. Відпочиваючи, матір та бабуся помітили відсутність дитини. Спочатку шукали самостійно, а потім повідомили адміністрацію пляжу.
Під час пошуків тіло підняли на поверхню водолази на відстані 20 метрів від берега.
Вказаний факт внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Розпочато перевірку.
Нагадаємо, у Чернівецькій області водолази витягли зі ставка тіло 11-річного хлопчика, який потонув.