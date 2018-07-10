На пляже в Донецкой области погиб 5-летний ребенок
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 июля. УНН. Полиция проводит проверку по факту гибели 5-летней девочки в Донецкой области. Ее тело сегодня водолазы достали из воды. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"Трагедия произошла сегодня около 12:20. Вызов в полицию поступил от администратора частного пляжа. По его данным, на территории зоны отдыха исчезла 5-летняя девочка", - говорится в сообщении.
Как было предварительно установлено, семья вместе с дочкой приехали на отдых в Лиманский район из города Енакиево. Некоторое время девочка без присмотра взрослых сама находилась возле озера. Отдыхая, мать и бабушка заметили отсутствие ребенка. Сначала искали самостоятельно, а затем сообщили администрации пляжа.
Во время поисков тело подняли на поверхность водолазы на расстоянии 20 метров от берега.
Указанный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Начата проверка.
Напомним, в Черновицкой области водолазы вытащили из пруда тело 11-летнего мальчика, который утонул.