На пляже в Донецкой области погиб 5-летний ребенок

"Трагедия произошла сегодня около 12:20. Вызов в полицию поступил от администратора частного пляжа. По его данным, на территории зоны отдыха исчезла 5-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Как было предварительно установлено, семья вместе с дочкой приехали на отдых в Лиманский район из города Енакиево. Некоторое время девочка без присмотра взрослых сама находилась возле озера. Отдыхая, мать и бабушка заметили отсутствие ребенка. Сначала искали самостоятельно, а затем сообщили администрации пляжа.

Во время поисков тело подняли на поверхность водолазы на расстоянии 20 метров от берега.

Указанный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Начата проверка.

Напомним, в Черновицкой области водолазы вытащили из пруда тело 11-летнего мальчика, который утонул.