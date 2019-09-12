На планеті, де ймовірне життя, вперше виявлена вода
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Вчені вперше виявили воду в атмосфері планети K2-18b, що обертається в так званій "зоні життя" навколо своєї зірки. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
Комп'ютерне моделювання дозволяє припустити, що до 50% атмосфери цієї планети складається з води.
Виявлена на K2-18b вода у поєднанні зі сприятливою температурою означають, що на планеті може бути життя.
Планету продовжать вивчати - як анонсують вчені, за найближчі 10 років астрономи зможуть за допомогою нових космічних телескопів визначити, чи гази в атмосфері K2-18b вироблені живими організмами.
Планета K2-18b лише вдвічі більша за Землю, температура на ній - між 0 і 40 градусами Цельсія, що дозволяє воді залишатися в рідкому стані.
Цю планету відкрили в 2015 році. Вона розташована на відстані 111 світлових років від Землі, у системі червоного карлика, розташованого в сузір'ї Лева. Вона вважається "Суперземлею" - тобто має масу в діапазоні між Землею і Нептуном, й придатна для спектроскопічних досліджень.
Нагадаємо, вчені знайшли сліди однієї з перших зірок Всесвіту.