На потенциально обитаемой планете впервые обнаружена вода
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Ученые впервые обнаружили воду в атмосфере планеты K2-18b, вращающейся в так называемой "зоне жизни" вокруг своей звезды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.
Компьютерное моделирование позволяет предположить, что до 50% атмосферы этой планеты состоит из воды.
Обнаруженная на K2-18b вода в сочетании с благоприятной температурой означают, что на планете может быть жизнь.
Планету продолжат изучать - как анонсируют ученые, в ближайшие 10 лет астрономы смогут с помощью новых космических телескопов определить, произведены ли газы в атмосфере K2-18b живыми организмами.
Планета K2-18b только вдвое больше Земли, температура на ней - между 0 и 40 градусами Цельсия, что позволяет воде оставаться в жидком состоянии.
Эту планету открыли в 2015 году. Она расположена на расстоянии 111 световых лет от Земли, в системе красного карлика, расположенного в созвездии Льва. Она считается "Суперземлей" - то есть имеет массу в диапазоне между Землей и Нептуном, и пригодна для спектроскопических исследований.
Напомним, ученые нашли следы одной из первых звезд Вселенной.