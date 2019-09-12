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На потенциально обитаемой планете впервые обнаружена вода

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Ученые впервые обнаружили воду в атмосфере планеты K2-18b, вращающейся в так называемой "зоне жизни" вокруг своей звезды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.

Компьютерное моделирование позволяет предположить, что до 50% атмосферы этой планеты состоит из воды.

Обнаруженная на K2-18b вода в сочетании с благоприятной температурой означают, что на планете может быть жизнь.

Планету продолжат изучать - как анонсируют ученые, в ближайшие 10 лет астрономы смогут с помощью новых космических телескопов определить, произведены ли газы в атмосфере K2-18b живыми организмами.

Планета K2-18b только вдвое больше Земли, температура на ней - между 0 и 40 градусами Цельсия, что позволяет воде оставаться в жидком состоянии.

Эту планету открыли в 2015 году. Она расположена на расстоянии 111 световых лет от Земли, в системе красного карлика, расположенного в созвездии Льва. Она считается "Суперземлей" - то есть имеет массу в диапазоне между Землей и Нептуном, и пригодна для спектроскопических исследований.

Напомним, ученые нашли следы одной из первых звезд Вселенной.

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