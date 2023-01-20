Для допомоги проти "шахедів": на півночі України створюють мобільні вогневі групи ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На північних напрямках оборони України набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. На першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі позашляховиків. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Командування Об'єднаних Сил ЗС України.
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«За словами командувача (Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва – ред.), на першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 й Ford F350, які адаптовані до бойових умов. Вони захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України», - ідеться в повідомленні.
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Деталі
Наєв повідомив, що мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об’єкти Сумщини.
Як повідомив командувач, сьогодні досвідченим екіпажам передана чергова партія позашляховиків, які мають можливість швидко переміщуватись й вражати повітряні цілі – у тому числі безпілотні літальні апарати типу «Mohajer-6» та «Shahed 136».
«Зокрема, ці групи виконуватимуть завдання на найнебезпечніших ділянках, звідки здійснюватиметься підліт ворожих БПЛА, крилатих ракет або авіації. Робота полягає в тому, що мобільний вогневий підрозділ висовується на визначене місце, відпрацьовує заданий азимут підльоту повітряної цілі й так само швидко повертається до місця дислокації», - наголосив Наєв.
Зазначається, що 19 позашляховиків для подальшого створення мобільних вогневих груп, за сприяння командувача передано Збройним Силам України благодійниками в межах програми «ГЕРОЙCAR». Робота триває в рамках цивільно-військового співробітництва. Координатор програми – старший офіцер Командування підполковник Борис Кутовий.