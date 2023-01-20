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Для допомоги проти "шахедів": на півночі України створюють мобільні вогневі групи ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. На північних напрямках оборони України набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. На першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі позашляховиків. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

Для допомоги проти "шахедів": на півночі України створюють мобільні вогневі групи ППО

Цитата

«За словами командувача (Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва – ред.), на першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 й Ford F350, які адаптовані до бойових умов. Вони захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України», - ідеться в повідомленні.

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Деталі

Наєв повідомив, що мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об’єкти Сумщини.

Як повідомив командувач, сьогодні досвідченим екіпажам передана чергова партія позашляховиків, які мають можливість швидко переміщуватись й вражати повітряні цілі – у тому числі безпілотні літальні апарати типу «Mohajer-6» та «Shahed 136».

«Зокрема, ці групи виконуватимуть завдання на найнебезпечніших ділянках, звідки здійснюватиметься підліт ворожих БПЛА, крилатих ракет або авіації. Робота полягає в тому, що мобільний вогневий підрозділ висовується на визначене місце, відпрацьовує заданий азимут підльоту повітряної цілі й так само швидко повертається до місця дислокації», - наголосив Наєв.

Зазначається, що 19 позашляховиків для подальшого створення мобільних вогневих груп, за сприяння командувача передано Збройним Силам України благодійниками в межах програми «ГЕРОЙCAR». Робота триває в рамках цивільно-військового співробітництва. Координатор програми – старший офіцер Командування підполковник Борис Кутовий.

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