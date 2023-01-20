Для помощи против "шахедов": на севере Украины создают мобильные огневые группы ПВО

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«По словам командующего (Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева – ред.), на первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, которые адаптированы к боевым условиям. Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины», - говорится в сообщении.

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Детали

Наев сообщил, что мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумской области.

Как сообщил командующий, сегодня опытным экипажам передана очередная партия внедорожников, которые имеют возможность быстро перемещаться и поражать воздушные цели – в том числе беспилотные летательные аппараты типа «Mohajer-6» и «Shahed 136».

«В частности, эти группы будут выполнять задачи на самых опасных участках, откуда будет осуществляться подлет вражеских БПЛА, крылатых ракет или авиации. Работа заключается в том, что мобильное огневое подразделение выдвигается на определенное место, отрабатывает заданный азимут подлета воздушной цели и так же быстро возвращается к месту дислокации», - отметил Наев.

Отмечается, что 19 внедорожников для дальнейшего создания мобильных огневых групп, при содействии командующего передано Вооруженным Силам Украины благотворителями в рамках программы «ГЕРОЙCAR». Работа продолжается в рамках гражданско-военного сотрудничества. Координатор программы – старший офицер Командования подполковник Борис Кутовой.