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Для помощи против "шахедов": на севере Украины создают мобильные огневые группы ПВО

Киев • УНН

 • 2111049 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. На северных направлениях обороны Украины набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны. На первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе внедорожников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Командования Объединенных Сил ВС Украины.

Для помощи против "шахедов": на севере Украины создают мобильные огневые группы ПВО

Цитата

«По словам командующего (Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева – ред.), на первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, которые адаптированы к боевым условиям. Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины», - говорится в сообщении.

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Детали

Наев сообщил, что мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумской области.

Как сообщил командующий, сегодня опытным экипажам передана очередная партия внедорожников, которые имеют возможность быстро перемещаться и поражать воздушные цели – в том числе беспилотные летательные аппараты типа «Mohajer-6» и «Shahed 136».

«В частности, эти группы будут выполнять задачи на самых опасных участках, откуда будет осуществляться подлет вражеских БПЛА, крылатых ракет или авиации. Работа заключается в том, что мобильное огневое подразделение выдвигается на определенное место, отрабатывает заданный азимут подлета воздушной цели и так же быстро возвращается к месту дислокации», - отметил Наев.

Отмечается, что 19 внедорожников для дальнейшего создания мобильных огневых групп, при содействии командующего передано Вооруженным Силам Украины благотворителями в рамках программы «ГЕРОЙCAR». Работа продолжается в рамках гражданско-военного сотрудничества. Координатор программы – старший офицер Командования подполковник Борис Кутовой.

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