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На півночі Криму фіксують підвищений рівень хімікатів у повітрі

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У містах Армянськ та Красноперекопськ, що знаходяться на півночі окупованого Росією Криму, зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря з 22 по 29 липня. Про це повідомляють фахівці кримського гідрометцентру, передає УНН з посиланням на "Крим. Реаліі".

"Так, в Армянську за даними спостережень двох стаціонарних постів рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений", - повідомили в гідрометцентрі.

У Красноперекопську рівень забруднення атмосферного повітря також визначався як підвищений.

У гідрометцентрі зазначили, що вміст хлористого водню в повітрі значно перевищує рівень фону.

Нагадаємо, в Армянську в окупованому Криму після викидів шкідливих речовин на заводі ввели режим НС.

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