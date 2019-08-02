На півночі Криму фіксують підвищений рівень хімікатів у повітрі

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У містах Армянськ та Красноперекопськ, що знаходяться на півночі окупованого Росією Криму, зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря з 22 по 29 липня. Про це повідомляють фахівці кримського гідрометцентру, передає УНН з посиланням на "Крим. Реаліі".