На півночі Криму фіксують підвищений рівень хімікатів у повітрі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У містах Армянськ та Красноперекопськ, що знаходяться на півночі окупованого Росією Криму, зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря з 22 по 29 липня. Про це повідомляють фахівці кримського гідрометцентру, передає УНН з посиланням на "Крим. Реаліі".
"Так, в Армянську за даними спостережень двох стаціонарних постів рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений", - повідомили в гідрометцентрі.
У Красноперекопську рівень забруднення атмосферного повітря також визначався як підвищений.
У гідрометцентрі зазначили, що вміст хлористого водню в повітрі значно перевищує рівень фону.
Нагадаємо, в Армянську в окупованому Криму після викидів шкідливих речовин на заводі ввели режим НС.