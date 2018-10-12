Хімвикиди в Армянську: силовики прийшли до місцевої мешканки після її заклику вийти до влади

Вона пояснила, що силовики вручили застереження про недопущення порушення російського законодавства і сказали, що їй не слід організовувати захід.

При цьому Пивовар каже, що мітинг не збирає. За її словами, мами з дітьми підійдуть до будівлі міськадміністрації і попросять представників влади поспілкуватися з ними.

“Просто сходка. О 15:30 збираємо людей. Ми хочемо підійти до адміністрації міста без запису, без всякого такого. Записатися нереально до мера: запишуть на два місяці вперед. Мені все одно скільки людина прийде: 5, 10, 3, 2. Ми хочемо, щоб адміністрація нам відповіла, скільки буде тривати ... Два місяці минуло, і ми не знаємо, чим нас труять”, - сказала Пивовар.

Публічних коментарів російської поліції і прокуратури з приводу візиту до Пивовар немає.

Напередодні прес-секретар організації “Правова ініціатива” Ксенія Бабич повідомила, що жителі Армянська скаржаться на нові шкідливі викиди в атмосферу.

“В Армянську (Крим) — екологічна катастрофа. Знову викид, знову люди в опіках і діти. Жителі дуже переживають, що багато брехні, провокаторів, які говорять що “все вирішується і все добре”, — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНН, у ніч на 24 серпня в районі розташування хімічного підприємства “Кримський титан” на півночі окупованого півострова стався викид невідомої отруйної хімічної речовини, яка, особливо після опадів, утворює на металевих предметах, деревах, дахах будинків і навіть всередині приміщень маслянистий наліт із коричневим або жовто-зеленим відтінком.

Як заявляв голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, на заводі “Титанові інвестиції” сталася техногенна аварія.

В Армянську в окупованому Криму після викидів шкідливих речовин на заводі ввели режим НС. Але згодом його зняли.