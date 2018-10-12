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Хімвикиди в Армянську: силовики прийшли до місцевої мешканки після її заклику вийти до влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Співробітники російських силових структур прийшли до мешканки Армянська Катерини Пивовар після того, як вона закликала городян зібратись біля адміністрації міста через ситуацію після викидів на заводі “Кримський титан”. Про це жінка розповіла виданню “Крим.Реаліі”, передає УНН.

Вона пояснила, що силовики вручили застереження про недопущення порушення російського законодавства і сказали, що їй не слід організовувати захід.

При цьому Пивовар каже, що мітинг не збирає. За її словами, мами з дітьми підійдуть до будівлі міськадміністрації і попросять представників влади поспілкуватися з ними.

“Просто сходка. О 15:30 збираємо людей. Ми хочемо підійти до адміністрації міста без запису, без всякого такого. Записатися нереально до мера: запишуть на два місяці вперед. Мені все одно скільки людина прийде: 5, 10, 3, 2. Ми хочемо, щоб адміністрація нам відповіла, скільки буде тривати ... Два місяці минуло, і ми не знаємо, чим нас труять”, - сказала Пивовар.

Публічних коментарів російської поліції і прокуратури з приводу візиту до Пивовар немає.

Напередодні прес-секретар організації “Правова ініціатива” Ксенія Бабич повідомила, що жителі Армянська скаржаться на нові шкідливі викиди в атмосферу.

“В Армянську (Крим) — екологічна катастрофа. Знову викид, знову люди в опіках і діти. Жителі дуже переживають, що багато брехні, провокаторів, які говорять що “все вирішується і все добре”, — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНН, у ніч на 24 серпня в районі розташування хімічного підприємства “Кримський титан” на півночі окупованого півострова стався викид невідомої отруйної хімічної речовини, яка, особливо після опадів, утворює на металевих предметах, деревах, дахах будинків і навіть всередині приміщень маслянистий наліт із коричневим або жовто-зеленим відтінком.

Як заявляв голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, на заводі “Титанові інвестиції” сталася техногенна аварія.

В Армянську в окупованому Криму після викидів шкідливих речовин на заводі ввели режим НС. Але згодом його зняли.

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