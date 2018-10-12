Химвыбросы в Армянске: силовики пришли к местной жительнице после ее призыву выйти к власти
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сотрудники российских силовых структур пришли к жительнице Армянска Екатерины Пивовар после того, как она призвала горожан собраться у администрации города из-за ситуации после выбросов на заводе “Крымский титан”. Об этом женщина рассказала изданию “Крим.Реалии”, передает УНН.
Она пояснила, что силовики вручили предостережение о недопущении нарушения российского законодательства и сказали, что ей не следует организовывать мероприятие.
При этом Пивовар говорит, что митинг не собирает. По ее словам, мамы с детьми подойдут к зданию горадминистрации и попросят представителей власти пообщаться с ними.
“Просто сходка. В 15:30 собираем людей. Мы хотим подойти к администрации города без записи, без всякого такого. Записаться нереально к мэру: запишут на два месяца вперед. Мне все равно сколько человек придет: 5, 10, 3, 2. Мы хотим, чтобы администрация нам ответила, сколько это будет длиться ... Два месяца прошло, и мы не знаем, чем нас травят”, — сказала Пивовар.
Публичных комментариев российской полиции и прокуратуры по поводу визита к Пивовар нет.
Накануне пресс-секретарь организации “Правовая инициатива” Ксения Бабич сообщила, что жители Армянска жалуются на новые вредные выбросы в атмосферу.
“В Армянске (Крым) — экологическая катастрофа. Опять выброс, снова люди в ожогах и дети. Жители очень переживают, что много лжи, провокаторов, которые говорят что “все решается и все хорошо”, — написала она на своей странице в Facebook.
Как сообщал УНН, в ночь на 24 августа в районе расположения химического предприятия “Крымский титан” на севере оккупированного полуострова произошел выброс неизвестного ядовитого химического вещества, которое, особенно после осадков, образует на металлических предметах, деревьях, крышах домов и даже внутри помещений маслянистый налет с коричневым или желто-зеленым оттенком.
Как заявлял глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, на заводе “Титановые инвестиции” произошла техногенная авария.
В Армянске в оккупированном Крыму после выбросов вредных веществ на заводе ввели режим ЧС. Но впоследствии его сняли.