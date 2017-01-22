На півночі Іраку знайшли масове поховання ймовірних жертв "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У північно-центральній частині Іраку виявили масове поховання. Із могили на території президентського палацу в Тікріті витягли 89 тіл загиблих, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначається, що це були солдати, які були захоплені під час втечі з військової бази неподалік у середині 2014 року, коли "ІД" встановила контроль над значною частиною півночі і сходу Іраку.
На цих територіях мешкають переважно мусульмани-суніти, до цього напряму ісламу відносять себе й бойовики ІД. Тоді ісламісти заявили, що стратили близько 1700 солдатів неприйнятної для них шиїтської гілки ісламу, тоді як 800 солдатів-сунітів начебто "помилували".
Тікріт був звільнений від "ІД" у березні 2015 року. Під час розслідування правозахисники з організації Human Rights Watch з'ясували, що масові страти відбувалися у палацовому комплексі. Після вигнання ІД у місті виявили вже кілька масових поховань.
Як повідомляв УНН, внаслідок теракту "ІД" в Сирії загинули 5 турецьких військових