На півночі Іраку знайшли масове поховання ймовірних жертв "Ісламської держави"

Як зазначається, що це були солдати, які були захоплені під час втечі з військової бази неподалік у середині 2014 року, коли "ІД" встановила контроль над значною частиною півночі і сходу Іраку.

На цих територіях мешкають переважно мусульмани-суніти, до цього напряму ісламу відносять себе й бойовики ІД. Тоді ісламісти заявили, що стратили близько 1700 солдатів неприйнятної для них шиїтської гілки ісламу, тоді як 800 солдатів-сунітів начебто "помилували".

Тікріт був звільнений від "ІД" у березні 2015 року. Під час розслідування правозахисники з організації Human Rights Watch з'ясували, що масові страти відбувалися у палацовому комплексі. Після вигнання ІД у місті виявили вже кілька масових поховань.

Як повідомляв УНН, внаслідок теракту "ІД" в Сирії загинули 5 турецьких військових