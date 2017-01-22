На севере Ирака нашли массовое захоронение возможных жертв "Исламского государства"

Как отмечается, что это были солдаты, которые были захвачены во время бегства из военной базы в середине 2014 года, когда "ИГ" установила контроль над значительной частью севера и востока Ирака.

На этих территориях проживают преимущественно мусульмане-сунниты, к этому направлению ислама относят себя и боевики ИГ. Тогда исламисты заявили, что казнили около 1700 солдат неприемлемой для них шиитской ветви ислама, тогда как 800 солдат-суннитов якобы "помиловали".

Тикрит был освобожден от "ИГ" в марте 2015 года. В ходе расследования правозащитники из организации Human Rights Watch выяснили, что массовые казни происходили в дворцовом комплексе. После изгнания ИГ в городе обнаружили уже несколько массовых захоронений.

Как сообщал УНН, в результате теракта "ИГ" в Сирии погибли 5 турецких военных