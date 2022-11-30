На півночі Афганістану стався вибух: 16 людей загинули, 24 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Щонайменше 16 людей загинули та 24 отримали поранення в середу внаслідок вибуху в медресе в місті Айбак на півночі Афганістану, повідомив лікар місцевої лікарні, пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Лікар в Айбаку, приблизно за 200 кілометрів на північ від столиці Кабула, сказав, що жертвами стали переважно молоді люди.
"Всі вони діти та звичайні люди", - сказав він AFP, попросивши не називати його імені.
Провінційний чиновник підтвердив вибух, але не зміг надати дані про жертви.
Доповнення
З того часу, як таліби повернулися до влади у серпні минулого року, сталися десятки вибухів та нападів на мирних жителів, відповідальність за більшість із яких взяло на себе місцевий осередок угрупування «Ісламська держава».