На севере Афганистана произошел взрыв: 16 человек погибли, 24 ранены

Детали

Врач в Айбаке, примерно в 200 километрах к северу от столицы Кабула, сказал, что жертвами стали преимущественно молодые люди.

"Все они дети и обычные люди", – сказал он AFP, попросив не называть его имени.

Провинциальный чиновник подтвердил взрыв, но не смог предоставить данные о жертвах.

Дополнение

С тех пор, как талибы вернулись к власти в августе прошлого года, произошли десятки взрывов и нападений на мирных жителей, ответственность за большинство из которых взяло на себя местный центр группировки «Исламское государство».