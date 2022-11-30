На севере Афганистана произошел взрыв: 16 человек погибли, 24 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По меньшей мере 16 человек погибли и 24 получили ранения в среду в результате взрыва в медресе в городе Айбак на севере Афганистана, сообщил врач местной больницы, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Врач в Айбаке, примерно в 200 километрах к северу от столицы Кабула, сказал, что жертвами стали преимущественно молодые люди.
"Все они дети и обычные люди", – сказал он AFP, попросив не называть его имени.
Провинциальный чиновник подтвердил взрыв, но не смог предоставить данные о жертвах.
Дополнение
С тех пор, как талибы вернулись к власти в августе прошлого года, произошли десятки взрывов и нападений на мирных жителей, ответственность за большинство из которых взяло на себя местный центр группировки «Исламское государство».