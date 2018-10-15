На південному заході Китаю в шахті вибухнув газ: 5 осіб загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. П'ятеро людей загинули, троє отримали поранення в понеділок в результаті вибуху газу на шахті в м. Чунцин на південному заході Китаю. Про це повідомили в Чунцинській інвестиційній енергетичній корпорації, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За повідомленням, 15 жовтня приблизно о 11:45 ранку, на вугільній шахті "Ліюаньба" на території селища Шихао м. Чунцин, стався вибух газу. Дана шахта вже була закрита. Вибух стався, коли шахтарі запечатували вхід в шахту.
Поранені були госпіталізовані. Причини аварії з'ясовуються.
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Нагадаємо, на шахті "Центральна" в Донецькій області стався викид вугілля. В результаті один гірник загинув, а інший потрапив в лікарню з травмою таза.