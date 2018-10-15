На юго-западе Китая в шахте взорвался газ: 5 человек погибло

По сообщению, 15 октября примерно в 11:45 утра, на угольной шахте "Лиюаньба" на территории поселка Шихао г. Чунцин, произошел взрыв газа. Данная шахта уже была закрыта. Взрыв произошел, когда шахтеры запечатывали вход в шахту.

Раненые были госпитализированы. Причины аварии выясняются.



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Напомним, на шахте "Центральная" в Донецкой области произошел выброс угля. В результате один горняк погиб, а другой попал в больницу с травмой таза.