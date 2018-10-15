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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162856 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151070 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139616 просмотра

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На юго-западе Китая в шахте взорвался газ: 5 человек погибло

На юго-западе Китая в шахте взорвался газ: 5 человек погибло

Киев  •  УНН

 • 8695 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Пять человек погибли, трое получили ранения в понедельник в результате взрыва газа на шахте в г.Чунцин на юго-западе Китая. Об этом сообщили в Чунцинской инвестиционной энергетической корпорации, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По сообщению, 15 октября примерно в 11:45 утра, на угольной шахте "Лиюаньба" на территории поселка Шихао г. Чунцин, произошел взрыв газа. Данная шахта уже была закрыта. Взрыв произошел, когда шахтеры запечатывали вход в шахту.

Раненые были госпитализированы. Причины аварии выясняются.

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Напомним, на шахте "Центральная" в Донецкой области произошел выброс угля. В результате один горняк погиб, а другой попал в больницу с травмой таза.

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