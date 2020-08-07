На підприємстві "Київхліб" зафіксовано спалах COVID-19

"Щодо того, як розповсюджується хвороба, і де у Києві зафіксували нові спалахи вірусу. Зокрема, на підприємстві "Київхліб" - спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили у них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими. Цех-пекарню закрили на карантин. Там здійснюють посилену дезинфекцію. Всі хворі та контактні особи – на самоізоляції", - зазначив він.

Також у Солом’янському районі захворів один із фахівців районного управління освіти.

"На сьогодні встановили 62 людини, з якими контактував хворий. У трьох із них - підозра на коронавірус", - додав Кличко.

Нагадаємо, за добу у Києві виявили 186 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього з початку пандемії у столиці зафіксовано 9 178 випадків захворювання.