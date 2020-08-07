На предприятии "Киевхлеб" зафиксирована вспышка COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В столице на предприятии "Киевхлеб" у 37 работников подтвердили заболевание COVID-19, в результате чего цех-пекарню №8 закрыли на карантин. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Относительно того, как распространяется болезнь, и где в Киеве зафиксировали новые вспышки вируса. В частности, на предприятии "Киевхлеб" - сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили в них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников. 37 человек оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица - на самоизоляции", - отметил он.
Также в Соломенском районе заболел один из специалистов районного управления образования.
"На сегодня установили 62 человека, с которыми контактировал больной. В трех из них - подозрение на коронавирус", - добавил Кличко.
Напомним, за сутки в Киеве обнаружили 186 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 9178 случаев заболевания.