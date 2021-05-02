На першотравневих демонстраціях у Берліні затримали більше 200 осіб

Деталі

Протягом дня в німецькій столиці відбулося близько 20 мирних акцій. Заворушення почалися після вечірньої маніфестації в окрузі Нойкьольн-Кройцберг, в якій брали участь від 8 до 10 тис. осіб.

Хода тривала трохи більше години. Після цього поліцейські зупинили потік, так як учасники не дотримувалися епідеміологічних правил — були без масок і не зберігали дистанцію.

Приблизно через півгодини після цього в натовпі хтось запалив димову шашку і кинув в співробітників поліції пляшки. Потім радикали звалили в купу дерев’яні палети і електросамокати і підпалили їх. Протягом 10 хвилин після цього поліцію продовжували закидати пляшками, радикали звалювали в вогонь сміттєві баки. Це супроводжувалося сутичками радикалів з поліцією і затриманнями. Ближче до півночі ситуація нормалізувалася.

Ситуація на вулицях Берліна 1 травня: