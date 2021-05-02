На першотравневих демонстраціях у Берліні затримали більше 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Близько 240 осіб було затримано в Берліні в суботу на першотравневих демонстраціях, які ввечері переросли в заворушення. Постраждали 30 поліцейських, повідомив телеканал RBB в неділю з посиланням на статистику поліції, пише УНН.
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Протягом дня в німецькій столиці відбулося близько 20 мирних акцій. Заворушення почалися після вечірньої маніфестації в окрузі Нойкьольн-Кройцберг, в якій брали участь від 8 до 10 тис. осіб.
Хода тривала трохи більше години. Після цього поліцейські зупинили потік, так як учасники не дотримувалися епідеміологічних правил — були без масок і не зберігали дистанцію.
Приблизно через півгодини після цього в натовпі хтось запалив димову шашку і кинув в співробітників поліції пляшки. Потім радикали звалили в купу дерев’яні палети і електросамокати і підпалили їх. Протягом 10 хвилин після цього поліцію продовжували закидати пляшками, радикали звалювали в вогонь сміттєві баки. Це супроводжувалося сутичками радикалів з поліцією і затриманнями. Ближче до півночі ситуація нормалізувалася.
Ситуація на вулицях Берліна 1 травня: