На першотравневих демонстраціях у Берліні затримали більше 200 осіб

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Близько 240 осіб було затримано в Берліні в суботу на першотравневих демонстраціях, які ввечері переросли в заворушення. Постраждали 30 поліцейських, повідомив телеканал RBB в неділю з посиланням на статистику поліції, пише УНН.

Деталі

Протягом дня в німецькій столиці відбулося близько 20 мирних акцій. Заворушення почалися після вечірньої маніфестації в окрузі Нойкьольн-Кройцберг, в якій брали участь від 8 до 10 тис. осіб.

Хода тривала трохи більше години. Після цього поліцейські зупинили потік, так як учасники не дотримувалися епідеміологічних правил — були без масок і не зберігали дистанцію.

Приблизно через півгодини після цього в натовпі хтось запалив димову шашку і кинув в співробітників поліції пляшки. Потім радикали звалили в купу дерев’яні палети і електросамокати і підпалили їх. Протягом 10 хвилин після цього поліцію продовжували закидати пляшками, радикали звалювали в вогонь сміттєві баки. Це супроводжувалося сутичками радикалів з поліцією і затриманнями. Ближче до півночі ситуація нормалізувалася.

Ситуація на вулицях Берліна 1 травня:

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