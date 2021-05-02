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На первомайских демонстрациях в Берлине задержали более 200 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Около 240 человек были задержаны в Берлине в субботу на первомайских демонстрациях, которые вечером переросли в беспорядки. Пострадали 30 полицейских, сообщил телеканал RBB в воскресенье со ссылкой на статистику полиции, пишет УНН.

Детали

В течение дня в германской столице состоялось около 20 мирных акций. Беспорядки начались после вечерней манифестации в округе Нойкельн-Кройцберг, в которой участвовали от 8 до 10 тыс. человек.

Шествие продлилось чуть больше часа. После этого полицейские остановили поток, так как участники не соблюдали эпидемиологические правила — были без масок и не сохраняли дистанцию.

Примерно через полчаса после этого в толпе кто-то зажег дымовую шашку и кинул в сотрудников полиции бутылки. Затем радикалы свалили в кучу деревянные паллеты и электросамокаты и подожгли их. На протяжении 10 минут после этого полицию продолжали забрасывать бутылками, радикалы сваливали в огонь мусорные баки. Это сопровождалось стычками радикалов с полицией и задержаниями. Ближе к полуночи ситуация нормализовалась.

Ситуация на улицах Берлина 1 мая:

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