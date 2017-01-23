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На переговорах в Астані анонсували присутність представників 15 сирійських опозиційних груп

На переговорах в Астані анонсували присутність представників 15 сирійських опозиційних груп

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. В Астані присутні представники близько 15 сирійських опозиційних груп, як такого глави делегації немає, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

Про таке заявив заступник міністра закордонних справ Казахстану Роман Василенко.

“Повноваженнями представляти всю сирійську опозицію жодна людина не була наділена,” — сказав Р.Василенко.

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Зокрема, з угруповань у складі делегації опозиції на переговорах в Астані в ССА входять “Шухада аль-Іслам”, “Аль-Фірка ас-Сахіл аль-Уля”, об’єднання “Фастак”, “Джейш аль-Изза”, “Аль-Джебхат аш Шамія”, “Джейш ан-Наср”, що діють, в основному, в провінціях Ідліб, Алеппо, Хама, Латакія.

Нагадаємо, у понеділок о 13.00 (09.00 за Києвом) почнуться переговори по врегулюванню конфлікту в Сирії, які будуть проходити безпосередньо за участю сирійських сторін.

Як повідомляв УНН, сирійська опозиція в Астані наполягатиме на звільненні ув’язнених.

Раніше представник ООН прибув до Астани для участі в переговорах щодо Сирії.

Також в Астану прибули делегації Росії, Туреччини, Ірану, делегація опозиції Сирії прибула в столицю Казахстану.

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