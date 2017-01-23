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На переговорах в Астане анонсировали присутствие представителей 15 сирийских оппозиционных групп

На переговорах в Астане анонсировали присутствие представителей 15 сирийских оппозиционных групп

Киев • УНН

 • 8340 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Астане присутствуют представители около 15 сирийских оппозиционных групп, как такового главы делегации нет, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

О таком заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Полномочиями представлять всю сирийскую оппозицию никто не был наделен", - сказал Р.Василенко.

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В частности, из группировок в составе делегации оппозиции на переговорах в Астане в ОСА входят "Шухада аль-Ислам", "Аль-Фирка ас-Сахил аль-Уля", объединение "Фастак", "Джейш аль-Изза", "Аль-Джебхат аш Шамия", "Джейш ан-Наср", действующию в основном в провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия.

Напомним, в понедельник в 13.00 (09.00 по Киеву) начнутся переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, которые будут проходить непосредственно с участием сирийских сторон.

Как сообщал УНН, сирийская оппозиция в Астане будет настаивать на освобождении заключенных.

Ранее представитель ООН прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии.

Также в Астану прибыли делегации России, Турции, Ирана, делегация оппозиции Сирии прибыла в столицу Казахстана.

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