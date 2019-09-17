На передвиборчому виступі президента Афганістану пролунав вибух: щонайменше 24 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Щонайменше 24 людини загинули, 31 отримали поранення в результаті вибуху, що прогримів у вівторок в афганській провінції Парван, неподалік від місця проведення штабом президента Ашрафа Гані передвиборчого мітингу. Про це повідомляє телеканал 1TV з посиланням на медиків, пише УНН.
Раніше телеканал повідомляв про два вибухи, що прогриміли поряд з районом, де на агітаційний захід зібралися декілька тисяч осіб. На даний момент представники афганських силових структур підтверджують, що один з пристроїв був саморобною бомбою, закладеною під автомобіль служби безпеки. Поки жодне з екстремістських угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.
Вибух прогримів в той момент, коли Гані повинен був починати свій виступ. Президент не постраждав. Його штаб прийняв рішення продовжувати мітинг.
Вибори президента Афганістану заплановані на 28 вересня 2019 року. Раніше планувалося, що вибори пройдуть 20 липня. Їх переносили вже кілька разів. Гані займає пост президента Афганістану з 2014 року. Відповідно до конституції, глава держави обирається на 5 років з можливістю переобрання на другий термін.
Нагадуємо, наприкінці серпня таліби атакували афганський Кундуз на фоні переговорів зі США.