На предвыборном выступлении президента Афганистана прогремел взрыв: не менее 24 погибших

Ранее телеканал сообщал о двух взрывах, прогремевших рядом с районом, где на агитационное мероприятие собрались несколько тысяч человек. На данный момент представители афганских силовых структур подтверждают, что одно из устройств было самодельной бомбой, заложенной под автомобиль службы безопасности. Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Взрыв прогремел в тот момент, когда Гани должен был начинать свое выступление. Президент не пострадал. Его штаб принял решение продолжать митинг.

Выборы президента Афганистана запланированы на 28 сентября 2019 года. Ранее планировалось, что выборы пройдут 20 июля. Их переносили уже несколько раз. Гани занимает пост президента Афганистана с 2014 года. В соответствии с конституцией, глава государства избирается на 5 лет с возможностью переизбрания на второй срок.

Напоминаем, в конце августа талибы атаковали афганский Кундуз на фоне переговоров с США.