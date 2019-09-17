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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55024 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110733 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102593 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109696 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119402 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148135 просмотра

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На предвыборном выступлении президента Афганистана прогремел взрыв: не менее 24 погибших

На предвыборном выступлении президента Афганистана прогремел взрыв: не менее 24 погибших

Киев  •  УНН

 • 16393 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. По меньшей мере 24 человека погибли, 31 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего во вторник в афганской провинции Парван, недалеко от места проведения штабом президента Ашрафа Гани предвыборного митинга. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на медиков, пишет УНН.

Ранее телеканал сообщал о двух взрывах, прогремевших рядом с районом, где на агитационное мероприятие собрались несколько тысяч человек. На данный момент представители афганских силовых структур подтверждают, что одно из устройств было самодельной бомбой, заложенной под автомобиль службы безопасности. Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Взрыв прогремел в тот момент, когда Гани должен был начинать свое выступление. Президент не пострадал. Его штаб принял решение продолжать митинг.

Выборы президента Афганистана запланированы на 28 сентября 2019 года. Ранее планировалось, что выборы пройдут 20 июля. Их переносили уже несколько раз. Гани занимает пост президента Афганистана с 2014 года. В соответствии с конституцией, глава государства избирается на 5 лет с возможностью переизбрания на второй срок.

Напоминаем, в конце августа талибы атаковали афганский Кундуз на фоне переговоров с США.

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