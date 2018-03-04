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На паркінгу у Києві згоріло дві іномарки

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У Дарницькому районі Києва вчора на одному з паркінгів згоріло два автомобіля та кілька автомобілів було пошкоджено, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС.

За інформацією прес-служби, вчора о 21:51 надійшло повідомлення про пожежу на багатоповерховому паркінгу на вулиці Є.Чавдар,13 у дарницькому районі Києва.

“О 22 год. 02хв., по прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів, було встановлено, що у прибудованому до 25-поверхового житлового будинку залізобетонному 6-поверховому автомобільному паркінгу, розміром 50×50 м, в автомобілях виникла пожежа”, — зазначили у відомстві.

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Як зазначили у ДСНС, рятувальники ліквідували пожежу о 22:50, під час якої повністю згоріли два автомобілі: “Тойота-РАВ 4” та “Хюндай-Сантафе”, кілька автівок пошкоджено.

Під час гасіння пожежі загиблих та потерпілих не має. Попередня причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

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