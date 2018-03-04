На паркинге в Киеве сгорело две иномарки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Дарницком районе Киева вчера на одном из паркингов сгорело два автомобиля и несколько автомобилей были повреждены, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.
По информации пресс-службы, вчера в 21:51 поступило сообщение о пожаре на многоэтажном паркинге на улице Е.Чавдар, 13 в Дарницком районе Киева.
“В 22 ч. 02 мин., по прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в пристроенном к 25-этажного жилого дома железобетонном 6-этажном автомобильном паркинге, размером 50×50 м, в автомобилях возник пожар”, — отметили в ведомстве.
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Как отметили в ГСЧС, спасатели ликвидировали пожар в 22:50, во время которого полностью сгорели два автомобиля: “Тойота-РАВ 4” и “Хюндай-Сантафе”, несколько автомобилей повреждены.
Во время тушения пожара погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.