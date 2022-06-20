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На озброєнні української армії є оновлена версія гаубиць М777: експерт розповів, у чому її перевага

На озброєнні української армії є оновлена версія гаубиць М777: експерт розповів, у чому її перевага

Київ • УНН

 • 775989 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Офіційний Київ регулярно акцентує увагу Заходу та США на необхідності посилити постачання важкої техніки для боротьби з агресором. Нещодавно радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк оновив список необхідного Україні озброєння. Серед опублікованого переліку зазначено 1000 гаубиць калібру 155 мм. Одним з необхідного Київ негласно називає 155-мм гаубицю M777. Як розповів у коментарі УНН військовий експерт Олег Жданов, усього у світі гаубиць М777 налічується 1200 одиниць. 

Близько тисячі з них перебуває на озброєнні у США, інші розкидані по інших країнах – Бразилія, Канада, Індія, Австралія та Саудівська Аравія.

Після початку війни росії проти України, гаубиця надійшла на озброєння нашої армії. Наприкінці травня прийшла партія далекобійних гаубиць – М777, скорострільність яких становить 2-5 пострілів за хвилину. Її дальність стрільби може досягати 24 км, залежно від типу снаряда.

Цитата

“Гаубиця М777 має досить високі оперативні можливості. Її розгортання становить 6 хвилин, досвідчений розрахунок може зробити близько 5 пострілів за хвилину. Гаубиця відрізняється від інших наявністю високоточної цифрової комп'ютерної системи управління вогнем Towed Artillery Digitization, яка використовує для наведення на ціль GPS та дані, отримані від безпілотників. Ця функція дозволяє вести точний вогонь на великі відстані”, – зазначає експерт.

Деталі

Свого часу гаубиця отримала оновлення до версії М777А2. У ній оновлено програмне забезпечення, куди додали Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter для використання боєприпасів Excalibur.

Як зазначає експерт, на озброєнні української армії є й оновлена ​​версія М777 – М777А2. Але точна кількість одиниць достеменно невідома.

“Припускаю, що країни-партнери дозовано поставляють дві версії цього типу техніки. Це не лише оновлена ​​версія М777А2. Гаубиця М777 має також версію M777A1, у якій є система GPS, інерційна навігація, радіоприймач і дисплей. Але в межах конфіденційності, яка саме версія найбільше використовується серед української армії, – влада не називає”, – пояснив експерт.

Зазначимо, що наприкінці квітня Канада також відправила в Україну гаубиці типу M777, снаряди до них та бронебійні снаряди Carl Gustaf. Деякі західні ЗМІ зазначають, що Канада поставила Україні снаряди Excalibur та чотири гаубиці M777A2, оснащені останніми оновленнями обладнання та програм, необхідними для стрільби цими снарядами.

Попри наявність цієї зброї, серед військових експертів та аналітиків є розбіжності щодо ефективності використання техніки.

Зокрема, 6 червня The New York Times опублікувала матеріал, де йдеться про використання гаубиць М777 українськими військами. Повідомлялося, що армія має складності, “типові для ситуації, коли у війська потрапляє іноземне озброєння”

Газета пише, що з обслуговування гаубиці потрібен спеціальний інструмент, якої виробляється США. Як зазначається, Америці довелося терміново, вже після поставки гаубиць в Україну, доставляти повний набір "дюймових" гайкових ключів.

Зазначається, що у боях інструменти можуть бути знищені, або загублені. Це створює проблему при пошуку нових інструментів, що призведе до серйозних затримок у разі необхідності ремонту знарядь.

Про проблеми в обслуговуванні західної техніки, у тому числі й гаубиць М777, також повідомив військовий оглядач The Economist Шашанк Джоші. “Нещодавно я дізнався про одну цікаву річ: Україна втрачає багато артилерії через погане обслуговування: частину її доводиться відправляти назад до Польщі для ремонту. З одного боку, Україна освоює західне обладнання набагато швидше, ніж деякі очікували. Але це не без проблем”, – написав він у своєму Twitter.

The New York Times також пише, що за словами українських військових, гаубиця М777 дуже мобільна і здатна вести вогонь на велику дистанцію, але слабким місцем у їх використанні є підготовка розрахунків, яка проходила в Німеччині і тривала лише тиждень: одну групу солдатів вчили стріляти з гаубиці, а іншу – обслуговувати її. Окрім того, російські ЗМІ періодично публікують кадри знищення гаубиць російськими РСЗВ.

На запитання про те, чи можливо захистити гаубицю М777 від ворожих ударів, експерт відповів, що “на війні ніхто не застрахований”.

“На передовій єдиним методом захисту техніки може бути лише старанно приховані координати розташування зброї. На війні ніхто не застрахований від ударів, причому з обох боків. Перевага нашої армії у тому, що ми знаємо території наших земель. Якщо противник дізнається, де знаходиться та чи інша техніка, і яким шляхом нам її поставляють – ми швидко орієнтуємося і можемо знайти нові варіанти логістики. Але на війні це природно. Сьогодні вони вдарили по нам, завтра - ми”, – резюмував експерт.

Додамо

Раніше США анонсували новий пакет допомоги для України на суму 1 млрд доларів. Допомога включає боєприпаси для РСЗВ, 18 гаубиць M777 та системи протикорабельних ракет “Гарпун”.

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