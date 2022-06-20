На вооружении украинской армии есть обновленная версия гаубиц М777: эксперт рассказал, в чем ее преимущество

Около тысячи из них находится на вооружении у США, остальные раскиданы по другим странам – Бразилия, Канада, Индия, Австралия и Саудовская Аравия.

После начала войны россии против Украины, гаубица поступила на вооружение нашей армии. В конце мая пришла партия дальнобойных гаубиц – М777, скорострельность которых составляет 2-5 выстрелов в минуту. Ее дальность стрельбы может достигать до 24 км, в зависимости от типа снаряда.

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“У гаубицы М777 есть довольно высокие оперативные возможности. Ее развертывание составляет 6 минут, опытный расчет может сделать около 5 выстрелов в минуту. Гаубица отличается от других наличием высокоточной цифровой компьютерной системы управления огнём Towed Artillery Digitization, которая использует для наведения на цель GPS и данные, полученные от беспилотников. Данная функция позволяет вести точный огонь на большие расстояния”, – отмечает эксперт.

Детали

В свое время гаубица получила обновление до версии М777А2. В ней обновлено программное обеспечение, куда добавили Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter для использования боеприпасов Excalibur.

Как отмечает эксперт, на вооружении украинской армии есть и обновленная версия М777 – М777А2. Но точное количество единиц доподлинно неизвестно.

“Предполагаю, что страны-партнеры дозированно поставляют две версии данного типа техники. Это не только обновленная версия М777А2. У гаубицы М777 есть также версия M777A1, в которой есть система GPS, инерциальная навигация, радиоприемник и дисплей. Но в рамках конфиденциальности, какая именно версия наиболее используется среди украинской армии – власти не называют”, – объяснил эксперт.

Отметим, что в конце апреля Канада также отправила в Украину гаубицы типа M777, снаряды к ним и бронебойные снаряды для противотанковых ружей Carl Gustaf. Некоторые западные СМИ отмечают, что Канада поставила Украине снаряды Excalibur и четыре гаубицы M777A2, оснащенные последними обновлениями оборудования и программ, необходимыми для стрельбы этими снарядами.

Несмотря на наличие данного оружия, среди военных экспертов и аналитиков есть разногласия в отношении эффективности использования техники.

В частности, 6 июня The New York Times опубликовала материал, где говорится об использовании гаубиц М777 украинскими войсками. Сообщалось, что у армии есть сложности, “типичные для ситуации, когда в войска попадает иностранное вооружение”.

Газета пишет, что для обслуживании гаубицы требуется специальный инструмент, которой производится в США. Как отмечается, Америке пришлось в срочном порядке, уже после поставки гаубиц в Украину, доставлять полный набор "дюймовых" гаечных ключей.

Отмечается, что в боях инструменты могут быть уничтожены, либо утеряны. Это создает проблему при поиске новых инструментов, что приведет к серьезным задержкам в случае необходимости ремонта орудий.

О проблемах в обслуживании западной техники, в том числе и гаубиц М777, также сообщил военный обозреватель The Economist Шашанк Джоши. “Недавно я узнал одну интересную вещь: Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания: часть ее приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта. С одной стороны, Украина осваивает западное оборудование гораздо быстрее, чем некоторые ожидали. Но это не без проблем”, – написал он в своем Twitter.

The New York Times также пишет, что по словам украинских военных, гаубица М777 очень мобильная и способна вести огонь на большую дистанцию, но слабым местом в их использовании является подготовка расчетов, которая проходила в Германии и длилась всего неделю: одну группу солдат учили стрелять из гаубицы, а другую - обслуживать ее. Кроме того, российские СМИ периодически публикуют кадры уничтожения гаубиц российскими РСЗО.

На вопрос о том, возможно ли защитить гаубицу М777 от вражеских ударов, эксперт ответил, что “на войне никто не застрахован”.

“На передовой единственным методом защиты техники могут быть лишь тщательно скрытые координаты расположения оружия. На войне никто не застрахован от ударов, причем с двух сторон. Преимущество нашей армии в том, что мы знаем территории наших земель. В случае, если противник узнает, где находится та или иная техника, и каким путем нам ее поставляют – мы быстро ориентируемся и можем найти новые варианты логистики. Но на войне это естественно. Сегодня они ударили по нам, завтра - мы”, – резюмировал эксперт.

Добавим

Ранее США анонсировали новый пакет помощи для Украины на сумму 1 млрд долларов. Помощь включает боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777 и системы противокорабельных ракет “Гарпун”.