На освіту у Держбюджеті-2018 передбачено 219,1 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На освіту у Держбюджеті-2018 передбачено 219,1 млрд гривень. Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законопроекті про Державний бюджет України на 2018 рік, повідомляє УНН.
Зокрема, на підвищення зарплат педагогів передбачено 6,7 млрд грн, а 3,6 млрд грн - на академічні стипендії.
Крім того, 1 млрд піде на модернізацію початкової школи.
Нагадаємо, в Україні створено орган, що централізовано відповідатиме за дотримання якості освіти та освітніх стандартів, – Державну службу якості освіти (ДСЯО).
Як повідомляв УНН, 7 грудня Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2018.