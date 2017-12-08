На образование в Госбюджете-2018 предусмотрено 219,1 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На образование в Госбюджете-2018 предусмотрено 219,1 млрд гривен. Об этом говорится в принятом Верховной Радой законопроекту о Государственном бюджете Украины на 2018 год, сообщает УНН.
В частности, на повышение зарплат педагогов предусмотрено 6,7 млрд грн, а 3,6 млрд грн - на академические стипендии.
Кроме того, 1 млрд пойдет на модернизацию начальной школы.
Напомним, в Украине создан орган, который будет централизованно отвечать за соблюдение качества образования и образовательных стандартов, - Государственную службу качества образования (ДСЯО).
Как сообщал УНН 7 декабря Верховная Рада приняла Госбюджет-2018.