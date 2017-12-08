На образование в Госбюджете-2018 предусмотрено 219,1 млрд гривен

В частности, на повышение зарплат педагогов предусмотрено 6,7 млрд грн, а 3,6 млрд грн - на академические стипендии.

Кроме того, 1 млрд пойдет на модернизацию начальной школы.

Напомним, в Украине создан орган, который будет централизованно отвечать за соблюдение качества образования и образовательных стандартов, - Государственную службу качества образования (ДСЯО).

Как сообщал УНН 7 декабря Верховная Рада приняла Госбюджет-2018.