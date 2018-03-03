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На Ольжича в столиці прорвало трубу, під землю провалилося авто

На Ольжича в столиці прорвало трубу, під землю провалилося авто

Київ • УНН

 • 10350 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. На вулиці Ольжича в столиці посеред дороги прорвало трубу, крім того, тут же під землю провалився автомобіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення в Facebook спільноти "Київ оперативний".

"Сьогодні на вулиці Ольжича якийсь армагеддон. Спочатку стався прорив труби прямо посеред дороги, а трохи пізніше припаркований автомобіль провалився під землю. Дорога частково перекрита", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, масштабна ДТП сталася на вулиці Борщагівській, під час якої один з автомобілів влетів на шляхи швидкісного трамвая, паралізувало рух в бік центру столиці.

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