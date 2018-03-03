На Ольжича в столице прорвало трубу, под землю провалился автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На улице Ольжича в столице посреди дороги прорвало трубу, кроме того, тут же под землю провалился автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества "Киев оперативный".
"Сегодня на улице Ольжича какой-то армагеддон. Сначала произошёл прорыв трубы прямо посреди дороги, а чуть позже припаркованный автомобиль провалился под землю. Дорога частично перекрыта", - говорится в сообщении.
Напомним, масштабное ДТП произошло на улице Борщаговской, во время которой один из автомобилей влетел на пути скоростного трамвая, парализовало движение в сторону центра столицы.