На окуповану Луганщину прибули більше тисячі російських в’язнів – окупанти поповнюють бойові втрати
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Луганська ОВА повідомляє, що на в так званій «лнр» противник і надалі намагається поповнити свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб з російської федерації, пише УНН.
Деталі
«Нещодавно до одного із польових таборів ворога у тимчасово окупованому Роговому, що неподалік Новопскова, для проходження чотиритижневого курсу загальновійськової підготовки прибули близько 200 таких осіб. До кінця місяця очікується приїзд ще до 250 засуджених. А в сусідній Можняківці окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів», - повідомили в ОВА.
Там додали, ворог розуміє, що це поповнення невдовзі скінчитися, тому на окуповані території Луганщини паралельно прибули нові бригади медиків з території рф.
«На цей раз – 11 бригад з башкортостану. Їх одразу відрядили до військових шпиталів», - повідомили в ОВА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Луганщину прибули російські військові з розладами психіки - ОВА