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На оккупированную Луганщину прибыли более тысячи российских заключенных - оккупанты пополняют боевые потери

На оккупированную Луганщину прибыли более тысячи российских заключенных - оккупанты пополняют боевые потери

Киев • УНН

 • 955180 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Луганская ОВА сообщает, что на в так называемой «лнр» противник и в дальнейшем пытается пополнить свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из российской федерации, пишет УНН.

Детали

«Недавно в один из полевых лагерей врага во временно оккупированном Роговом, недалеко от Новопскова, для прохождения четырехнедельного курса общевойсковой подготовки прибыли около 200 таких лиц. До конца месяца ожидается приезд еще до 250 осужденных. А в соседней Можняковке оккупанты организовали подготовку до 800 новоприбывших российских заключенных", - сообщили в ОВА.

Там добавили, враг понимает, что это пополнение вскоре кончиться, поэтому на оккупированные территории Луганщины параллельно прибыли новые бригады медиков с территории рф.

«На этот раз – 11 бригад из башкортостана. Их сразу отправили в военные госпитали», - сообщили в ОВА.

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