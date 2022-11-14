На окупованій території Запорізької області зникло електропостачання

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"Окуповані території рашисти занурили в темряву. Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області. Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах. Також без світла частина Мелітопольського району", - зазначив Федоров.

У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води.

"Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів", - додав мер.

Нагадаємо

Російські окупанти 14 листопада вночі поцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж.