На окупованій території Запорізької області зникло електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На тимчасово окупованій території Запорізької області зникло електропостачання, відомо про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку і навколишніх селах. Без світла також частина Мелітопольського району, пише УНН з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
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"Окуповані території рашисти занурили в темряву. Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області. Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах. Також без світла частина Мелітопольського району", - зазначив Федоров.
У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води.
"Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів", - додав мер.
Нагадаємо
Російські окупанти 14 листопада вночі поцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж.