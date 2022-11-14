На оккупированной территории Запорожской области исчезло электроснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На временно оккупированной территории Запорожской области исчезло электроснабжение, известно об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Без света также часть Мелитопольского района, пишет УНН со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
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"Оккупированные территории рашисты погрузили во тьму. Сегодня вечером исчез свет почти на всей оккупированной части Запорожской области. Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Также без светлая часть Мелитопольского района", - отметил Федоров.
В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение. Так, в оккупированном Мелитополе нет воды.
"Однако есть и хорошая новость – в городе "умолкло" пропагандистское ТВ оккупантов", - добавил мэр.
Напомним
Российские оккупанты 14 ноября ночью попали ракетой в одно из сел Запорожского района. В результате попадания повреждена линия электросетей.