На оккупированной территории Запорожской области исчезло электроснабжение

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"Оккупированные территории рашисты погрузили во тьму. Сегодня вечером исчез свет почти на всей оккупированной части Запорожской области. Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Также без светлая часть Мелитопольского района", - отметил Федоров.

В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение. Так, в оккупированном Мелитополе нет воды.

"Однако есть и хорошая новость – в городе "умолкло" пропагандистское ТВ оккупантов", - добавил мэр.

Напомним

Российские оккупанты 14 ноября ночью попали ракетой в одно из сел Запорожского района. В результате попадания повреждена линия электросетей.