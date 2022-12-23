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На окупованій Луганщині загарбники почали поквартирні зачистки, після яких зникають люди

На окупованій Луганщині загарбники почали поквартирні зачистки, після яких зникають люди

Київ • УНН

 • 522955 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Окупаційні війська рф на тимчасово окупованій Луганській області вдаються до терору проти місцевого населення. Вони продовжують блокувати захоплені населені пункти регіону та робити поквартирні обшуки, після яких зникають люди. Організацією займається фсб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Луганську ОВА.

Цитата

«Співробітники фсб обирають населений пункт для проведення так званої контрдиверсійної операції, за допомоги бойовиків псевдореспубліки блокують виїзні шляхи. А потім організують поквартирний або побудинковий обхід. Завдання – знайти хоч щось підозріле, аби підвищити показники. Перевіряють документи, телефони, обшукують помешкання», - ідеться у повідомленні.

Деталі

В ОВА зазначають, що у випадку, коли «знайдено» те, що шукали, людину затримують без можливості навіть контактування з адвокатом.

«У кращому випадку люди повертаються додому після двох місяців «виховних робіт», - наголошують у відомстві.

Також на Марківщині місцевий відділ військкомату так званої «лнр» оприлюднив оголошення щодо набору добровольців для проходження військової служби за контрактом в «народній міліції лнр». Обіцянки - соцпакет, до складу якого, напевно, входить і пакет звичайний, а також пільговий стаж служби – один рік за три.

Щодо ситуації на передовій, то 22 грудня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Андріївки, Надії, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів.

Доповнення

У деокупованому селі Невське на Луганщині безпекова ситуація достатньо складна. Росіяни вчора поранили двох цивільних.

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