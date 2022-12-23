На оккупированной Луганской области захватчики начали поквартирные зачистки, после которых исчезают люди
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Оккупационные войска россии на временно оккупированной Луганской области прибегают к террору против местного населения. Они продолжают блокировать захваченные населенные пункты региона и производить поквартирные обыски, после которых исчезают люди. Организацией занимается фсб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Луганскую ОВА.
Цитата
«Сотрудники фсб выбирают населенный пункт для проведения так называемой контрдиверсионной операции, с помощью боевиков псевдореспублики блокируют выездные пути. А затем организуют поквартирный или подомовой обход. Задача - найти хоть что-то подозрительное, чтобы повысить показатели. Проверяют документы, телефоны, обыскивают помещение», - говорится в сообщении.
Детали
В ОВА отмечают, что в случае, когда «найдено» то, что искали, человека задерживают без возможности даже контакта с адвокатом.
«В лучшем случае люди возвращаются домой после двух месяцев «воспитательных работ», - подчеркивают в ведомстве.
Также в пгт Марковка местный отдел военкомата так называемой «лнр» обнародовал объявление о наборе добровольцев для прохождения военной службы по контракту в «народной милиции лнр». Обещания - соцпакет, в состав которого, наверное, входит и пакет обычный, а также льготный стаж службы - один год за три.
Относительно ситуации на передовой, то 22 декабря подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Андреевки, Надежды, Макеевки, Площанки, Краснопоповки и Дибровы.
На Купянском направлении враг произвел огненное поражение неподалеку от Новоселовского и Стельмаховки. На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площанка, Краснопоповка и Диброва. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один центр БПЛА противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили три пункта управления, три состава боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.
Дополнение
В деоккупированном селе Невское ситуация безопасная достаточно сложная. россияне вчера ранили двух гражданских.