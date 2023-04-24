На окупованій Херсонщині рашисти з травня почнуть обмежувати у правах громадян, які не мають російських паспортів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області окупаційна влада з травня почне обмежувати у правах громадян, які не мають російських паспортів, заявив на брифінгу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, додавши, що там продовжують фіксувати випадки мародерства, катувань, вбивств та незаконне ув’язнення цивільних осіб, передає кореспондент УНН.
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“Нам відомо, що росіяни посилюють роботу з примусової паспортизації жителів лівобережної Херсонщини. З травня людей, які не мають паспорти російської федерації, планують обмежити у правах. Їх не пропускатимуть на російських блокпостах та відмовлятимуть в обслуговуванні у лікарнях”, – повідомив Прокудін.
Деталі
Він додав, що на окупованій території області продовжують фіксувати викрадення, мародерство, незаконне ув’язнення цивільних, катування та вбивства цивільних громадян.
Зокрема, є непоодинокі випадки, коли місцевих кидали у підвал тільки за те, що вони “комусь не сподобалися”.
Водночас голова ОВА прокоментував чисельність особового складу ворожих військ на лівобережній Херсонщині. За його словами, кількість військових російської федерації майже не змінюється. Зокрема, деякі підрозділ ротуються, але загальна чисельність залишається незмінною.
Доповнення
Прокудін повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення, внаслідок російських обстрілів, у Херсонській області повністю зруйновано або пошкоджено понад 6 тисяч цивільних об’єктів інфраструктури, з яких понад 4 тисячі– житлові будинки.