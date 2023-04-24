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На оккупированной Херсонщине рашисты с мая начнут ограничивать в правах граждан, не имеющих российских паспортов - ОВА

Киев • УНН

 • 376020 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. На временно занятых территориях Херсонской области оккупационные власти с мая начнут ограничивать в правах граждан, не имеющих российских паспортов, заявил на брифинге глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, добавив, что там продолжают фиксировать случаи мародерства, пыток, убийств и незаконное заключение гражданских лиц, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Нам известно, что россияне усиливают работу по принудительной паспортизации жителей левобережной Херсонщины. С мая людей, которые не имеют паспорта российской федерации, планируют ограничить в правах. Их не будут пропускать на российских блокпостах и отказывать в обслуживании в больницах”, – сообщил Прокудин.

Детали

Он добавил, что на оккупированной территории области продолжают фиксировать похищения, мародерство, незаконные заключения гражданских, пытки и убийства гражданских лиц.

В частности, есть нередкие случаи, когда местных бросали в подвал только за то, что они “кому-то не понравились”.

В то же время глава ОВА прокомментировал численность личного состава вражеских войск на левобережной Херсонщине. По его словам, количество военных российской федерации почти не меняется. В частности, некоторые подразделения ротируются, но общая численность остается неизменной.

Дополнение

Прокудин сообщил, что с начала полномасштабного вторжения, в результате российских обстрелов, в Херсонской области полностью разрушено или повреждено более 6 тысяч гражданских объектов инфраструктуры, из которых более 4 тысяч – жилых домов.

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