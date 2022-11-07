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На окупованих територіях росіяни створюють відділення "юнармії" – омбудсмен

На окупованих територіях росіяни створюють відділення "юнармії" – омбудсмен

Київ • УНН

 • 249294 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. На тимчасово окупованих територіях російські загарбники створюють регіональні відділення "юнармії", налаштовують українських дітей проти України та готують до вступу у "добровольчі батальйони". Про це у Telegram повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

"Загарбники на тимчасово окупованих територіях засновують регіональні відділення "юнармії", тим самим налаштовують українських дітей проти України та готують до вступу добровольчих батальйонів", - написав Лубінець.

Він зазначив, що мілітаризація освіти та російська пропаганда, спрямована на українських дітей, викликає хвилювання

"росія такими діями "виховує" в неповнолітніх ненависть до рідної держави та бажання мститись за війну, але не росіянам, а Україні. Такі військово-патріотичні рухи були і після окупації Криму, тепер все повторюється на новоокупованих територіях", - повідомив Лубінець.

Омбудсмен додав, що воєнізований формат виховання має згубний тиск на свідомість дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії та окупації росії.

"Ціль окупантів - позбавити дітей можливості виявляти українську ідентичність. Також можна говорити, що такі дії є проявим геноциду та однією з форм примусу до подальшої служби у збройних силах рф, що свідчить про ще один воєнний злочин росіян та порушення норм Конвенції про права дитини", - написав Лубінець.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти взялися за військову підготовку школярів, старшокласників готують до можливої участі в "добробатах".

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