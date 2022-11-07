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На оккупированных территориях россияне создают отделения "юнармии" – омбудсмен

На оккупированных территориях россияне создают отделения "юнармии" – омбудсмен

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики создают региональные отделения "юнармии" и настраивают украинских детей против Украины, готовя их к вступлению в "добровольческие батальоны". Об этом в Telegram сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

"Захватчики на временно оккупированных территориях создают региональные отделения "юнармии", тем самым настраивают украинских детей против Украины и готовят ко вступлению добровольческих батальонов", - написал Лубинец.

Он отметил, что милитаризация образования и российская пропаганда, направленная на украинских детей, вызывает волнение.

"россия такими действиями "воспитывает" у несовершеннолетних ненависть к родному государству и желание мстить за войну, но не россиянам, а Украине. Такие военно-патриотические движения были и после оккупации Крыма, теперь все повторяется на новооккупированных территориях", - сообщил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что военизированный формат воспитания оказывает губительное давление на сознание детей, которые пострадали в результате вооруженной агрессии и оккупации россии.

"Цель оккупантов - лишить детей возможности проявлять украинскую идентичность. Также можно говорить, что такие действия являются проявлением геноцида и одной из форм принуждения к последующей службе в вооруженных силах рф, что свидетельствует об еще одном военном преступлении россиян и нарушении норм Конвенции о правах ребенка", - написал Лубинец.

Напомним

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты взялись за военную подготовку школьников, старшеклассников готовят к возможному участию в "доброботах".

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