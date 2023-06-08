На окупованих територіях різко знижується вплив російської “влади” - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Вплив російської влади на тимчасово окупованій території України стрімко знижується через їх нездатність підтримувати нормальний рівень життя місцевого населення. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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За словами Маляр, у низці окупованих населених пунктів Запорізької і Херсонської областей місцеві демонстративно нехтують розпорядженнями окупаційної "влади". Та висловлюють недовіру до російської пропаганди.
Серед громадян все більше поширюється правдива інформація про ситуацію на фронті та наслідки російської окупації, а також зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення.
Як заявляє Маляр, щоб цьому протистояти, росіяни проводять жорсткі масові каральні акції
“Так, минулого тижня н.п. Кирилівка тимчасово окупованої території Запорізької області впродовж декількох днів був оточений російськими військами, протягом яких проводилась тотальна фільтрація місцевого населення, обшуки на об’єктах місцевої інфраструктури та помешкань громадян. Особливо ретельній перевірці підлягали громадяни, стосовно яких представниками фсб росії була зібрана інформація щодо підтримання проукраїнських позицій”, - зазначила заступник міністра.
До цього вона наголосила, що у більшості випадків таких людей окупанти одразу затримували та вивозили для проведення допитів.
Маляр додала, що частина з них після допитів до місць постійного мешкання не повернулась. Їхня доля наразі невідома.
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