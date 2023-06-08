На оккупированных территориях резко снижается влияние российской "власти" - Маляр

Детали

По словам Маляр, в ряде оккупированных населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей местные демонстративно пренебрегают распоряжениями оккупационных "властей". И выражают недоверие к российской пропаганде.

Среди граждан все больше распространяется правдивая информация о ситуации на фронте и последствиях российской оккупации, а также растет количество проукраински настроенного населения.

Как заявляет Маляр, чтобы этому противостоять, россияне проводят жесткие массовые карательные акции

“Так, на прошлой неделе н.п. Кирилловка временно оккупированной территории Запорожской области в течение нескольких дней был окружен российскими войсками, в течение которых проводилась тотальная фильтрация местного населения, обыски на объектах местной инфраструктуры и помещений граждан. Особенно тщательной проверке подлежали граждане, в отношении которых представителями ФСБ России была собрана информация о поддержании проукраинских позиций”, - отметила заместитель министра.

К этому она отметила, что в большинстве случаев таких людей оккупанты сразу задерживали и вывозили для проведения допросов.

Маляр добавила, что часть из них после допросов в места постоянного проживания не вернулась. Их судьба пока неизвестна.

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