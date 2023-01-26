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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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На окупованих територіях продовжується примусова мобілізація - Маляр

Київ • УНН

 • 820632 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. На окупованих територіях України продовжуються заходи з примусової мобілізації чоловіків до лав збройних сил рф. Як правило, направляють мобілізованих на передові позиції практично без належного забезпечення та підготовки, що призводить до масових втрат. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, передає УНН.

На окупованих територіях продовжується примусова мобілізація - Маляр

Цитата

"На тимчасово окупованих територіях України продовжуються заходи з примусової мобілізації чоловіків до лав збройних сил рф. Командування російських окупаційних військ, як правило, направляє мобілізованих на передові позиції практично без належного забезпечення та підготовки, що призводить до масових втрат серед них", - розповіла Маляр.

Деталі

За її словами, при цьому, зазначена категорія призваних найбільш потерпає від зневажливого ставлення та насильницьких дій з боку військовослужбовців-росіян.

"Характерним явищем у підрозділах російських окупаційних військ є знущання та завдання тілесних ушкоджень мобілізованим, які обліковуються як побутові травми, у тому числі й випадки, які призвели до смертей внаслідок не статутних відносин між військовослужбовцями", - повідомила Маляр.

Вона зазначила, що крім того, у зв’язку з активізацією бойових дій відмічається значне збільшення кількості поранених окупантів, більшість з яких помирає через ненадання їм своєчасної первинної медичної допомоги.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що на території Луганської області окупанти планують масову мобілізацію чоловіків, незалежно від віку та медичного стану чоловіків.

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