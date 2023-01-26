На оккупированных территориях продолжается принудительная мобилизация - Маляр

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"На временно оккупированных территориях Украины продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации мужчин в ряды вооруженных сил рф. Командование российских оккупационных войск, как правило, направляет мобилизованных на передовые позиции практически без надлежащего обеспечения и подготовки, что приводит к массовым потерям среди них", - рассказала Маляр.

Детали

По ее словам, при этом, указанная категория призванных наиболее страдает от пренебрежительного отношения и насильственных действий со стороны военнослужащих-россиян.

"Характерным явлением в подразделениях российских оккупационных войск является издевательство и нанесение телесных повреждений мобилизованным, которые учитываются как бытовые травмы, в том числе и случаи, которые привели к смертям в результате неуставных отношений между военнослужащими", - сообщила Маляр.

Она отметила, что кроме того, в связи с активизацией боевых действий отмечается значительное увеличение количества раненых оккупантов, большинство из которых умирает из-за неоказания им своевременной первичной медицинской помощи.

Дополнение

Ранее сообщалось, что на территории Луганской области оккупанты планируют массовую мобилизацию мужчин, независимо от возраста и медицинского состояния мужчин.